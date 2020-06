Noor Bollywoodi staar leiti kodust surnuna 

Mumbai politsei esindaja kinnitas Rajputi lahkumist ja toonitas, et surma asjaolusid uuritakse. Kuritegu siiski ei kahtlustata. Usutakse, et India kriketistaari M. S. Dhoni eluloofilmist tuntud näitleja võttis endalt ise elu.

"Jagame hingevaluga uudist, et Sushant Singh Rajputi pole enam meie seas," vahendab BBC News omaste avaldust. "Palume, et fännid hoiaksid teda mõtteis ning tunneksid rõõmu tema elust ja loomingust, nagu nad seni on teinud."