Koroonaviirust põdenud prints Charles naaseb ametikohuseid täitma 

Märtsis kergekujulist koroonahaigust põdenud Walesi prints (71) ja tema teine abikaasa Camilla naasevad oma Šoti residentsist Londonisse, et võtta Prantsusmaa riigipea neljapäeval oma Londoni kodus vastu. Sellega tähistatakse Charles de Gaulle'i kuulsa kõne 80. aastapäeva. BBC News märgib, et Macron pääseb tavapärasest 14päevasest karantiinist, mis ootab enamikku Ühendkuningriiki sisenejaid. Prints Charlesi esindus Clarence House kinnitas, et kohtumisel järgitakse valitsuse kehtestatud distantsireegleid.