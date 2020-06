Prints Carl Philip ja printsess Sofia avaldasid haruldased fotod 

Rootsi kuningapoeg ning endine pesumodell ja reality-täht Sofia jagasid oma Instagrami kontol viie aasta taguseid fotosid, kus neid võib näha nii laulatuseks valmistumas kui ka juba värskelt paari panduna. Nüüdseks on Carl Philipil ja Sofial kaks poega: prints Alexander on neljane, prints Gabriel kahene.

Ühtlasi avaldas kuninglik paar katkendi Carl Philipi pulmakõnest. "Kord seisab meist igaüks otsustava valiku ees: valiku ees, mis otsustab kogu tuleviku, mis otsustab, kes ta on ja õnnekõike, kelleks tahab saada. Ja tihtipeale nõuab see julgust. Julgust mitte valida kõige lihtsam tee vaid lihtsuse nimel, vaid julgust püsida õigel teel, sest see on õige," vahendab Iltalehti.