Kantridünastia 27aastane võsu hukkus autoõnnetuses 

Katherine'i õde Holly kirjutab, et nad käisid neljapäeval üheskoos oma vanatädi matustel. Reede hommikul õnnestus Hollyl kogu pere fotole meelitada. "Mul polnud aimugi, et oleme mu kalli väikese õe Katiega sellel pildil viimast korda koos."

Katherine on legendaarse USA laulja Hank Williamsi (1923 - 1953) pojatütar. Hank Williams juuniori lauludest on tuntuim “All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight", mille ta kirjutas spordikanali ESPN saate “Monday Night Football" jaoks ümber.