VIDEO | Helen Randmetsa uus tulemine: ilmus suvine lugu „Peegelpildis“ 

Helen räägib laulu loomise tagamaadest: “Lugu valmis eriolukorra ajal kuu jooksul ja räägib inimsuhete väärtusest. Kuidas me üksteist peegeldame nii tunnetelt kui emotsioonidelt. Kuidas me arvame, et tunneme kedagi nii hästi aga olukorrast sunnituna olema koos pikka aega, hakkame rohkem mõtlema ja tõdema, kuidas me kõik oleme üksteise peegeldused ja mida me tahame edasi anda oma käitumisega ja kuidas me kiirgame teineteisele“

Loole valmis ka video, mis on eriline selle poolest, et see on Heleni karjääris üldse esimene video. “Kuna lool on kaasahaarav rütm oli üsna selge kohe, et lugu tuleb tantsulise koreograafiaga teha, selle jaoks pöördusin ma Alissa Montese poole” ütleb Helen. Helen on tegelenud tantsuga erinevate õpetajate käe all terve elu, kuid praegune esitus oli siiski märkimisväärseim soolokava, mida ta esitanud on.