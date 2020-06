Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Eduõpetaja Kai Oja: tee seda, mida sina tahad teha, aga ära sunni teisi sedasama tegema Anu Saagim , täna, 23:13 Jaga: M

Kai Oja

Eduõpetaja Kai Oja on tuntud, kui minapildi meistriklasside läbiviija. “Kõik saab alguse suhtumisest. Suhtumine on mõtted, tunded ja tegevused. Eelkõige peame vaatama, kuidas suhtume endasse, sest nii suhtutakse ka meisse,” kirjeldab ta. "Suhtumine ja minapilt määrab selle, mis suunas elus liigud ning see on edukuse või läbikukkumise alustala."