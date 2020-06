Inimesed Ülle Toming: tunnen end tantsus kindlana vaatamata sellele, et olen 64aastane Aigi Viira , täna, 06:00 Jaga: M

VIDEO KASVAS FILMIKS: „Tavaliselt nii ei juhtu, et alustad videoga ja lõpetad filmiga, sellepärast kõlavad need preemiad uskumatuna,“ tõdeb Marek Sadam. Foto on tehtud võttepäeval. Foto: Rauno Vahtre

„Mareki idee tundus huvitav ja kõigepealt lasin endale selle laulu saata, mille ta oli inglise keeles toredasti sisse laulnud,“ meenutab tantsijanna ja tantsupedagoog Ülle Toming, kellele muusik Marek Sadam pakkus pearolli vastse laulu „Snowflake“ muusikavideos. Ülle andis Marekile jah-vastuse, kuid seda ei osanud kumbki arvata, et video kasvab lühifilmiks, mis toob Los Angelese Fine Arts Film Festivalilt nii parima filmimuusika kui ka parima kinematograafia preemiad.