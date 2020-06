PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 15. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal on raha teenimine üks su peamisi eesmärke. Kui oled loominguline ja nutikas ning julged eksperimenteerida, siis on ka edu loota. Suhete vallas on olukord muutlik. Vajad tavapärasest rohkem vabadust ning kui armastatu sind piirata püüab, võib sind haarata põgenemiskihk.