Palju õnne! Marek Sadama film „Snowflake“ võidutses menukal festivalil 

Režissööri ja operaatori Rauno Vahtre ja Marek Sadama kirjutatud ja produtseeritud lühifilm "Snowflake" on inspireeritud 80ndate skandaalse artisti Divine'i laulust "I'm so beautiful" ja tänapäeva ühiskonnast, mis tiirleb põhiliselt vaid sotsiaalmeedia ümber. Linateos tuletab meelde, et iga inimene on ilus ja selle ainus tõestus ei ole meeldimised sotsiaalmeedias.