„Tenet“ esilinastub kavandatust kaks nädalat hiljem 

Filmi tootja Warner Bros lükkas ka peaaegu kaks kuud edasi filmi "Wonder Woman 1984" esilinastuse. See on teine kord, kui "Wonder Womani" järjefilm edasi lükkub. Film pidi algselt esilinastuma 5. juunil, kuid Warner Bros. lükkas selle edasi augutisse, kui kinod hakkasid end koroonapandeemia tõttu sulgema.