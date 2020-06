MÄLESTADES ERIK TOHVRIT | Erik Tohvri oli menukirjanik igavuse peletamiseks: „Kirjutamine on mulle olnud ajaviide, millega täidan oma pensionipõlve.“ 

„Ta jäi väga nõrgaks. Juba tükk aega, möödunud aastast peale, ei jaksanud käia. No autoni kõndis meie esimese korruse korterist, viisin ta vahel metsa alla istuma,“ meenutab Alvina Laansalu viimaseid aegu koos abikaasaga. „Autot ei juhtinud ta silmade pärast juba ammu, nii et tasapisi süvenes see asi.“