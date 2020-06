MÄLESTADES ERIK TOHVRIT | Rein Veidemann: „Erik Tohvri oli fenomen.“ 

„Ma olen Tohvrist kirjutanud. Temast kui rahvakirjanikust. Selle vana kadunud tiitli järgi, mida minu põlvkond mäletab. Tema oli selles mõttes rahvakirjanik, et tema romaanid on nagu „Õnne 13“. Need on alati olnud lihtsate süžeedega tavaliste eestlaste elulood. Hästi komponeeritud, läbi kirjutatud, psühholoogiliselt usutavad,“ ütleb Veidemann. „Paradoksaalsel kombel oli ta raamatukogudes laenutamistes alati kõige kõrgemal kohal. See tähendab, et tema lugejaskond oli väga suur. Aga raamatute ostjaskond nii suur ei olnud. See tähendab, et tema raamatuid loeti öökapiraamatutena.“