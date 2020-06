MÄLESTADES ERIK TOHVRIT | „Tohvri oli hea inimestetundja. Sealt ka tema populaarsus.“ 

„Ega ma rohkem teda isiklikult tundnud kui seda, et ta tuli koos abikaasaga vabariigi aastapäeval preemiat vastu võtma. Meil oli pärast rahva ja lugejatega väike kohtumine ning et Tohvri oli ka tore rahva- ja jutumees, mida oli ta sõnavõtust tunda, siis saime aimu, et kõik oma kirjapandu oli ta talletanud ja sõnaks ümber vorminud just rahvaga suheldes. Tundus, et Tohvri on hea inimestetundja ja et nende lugude toel on seda temaatikat, millest kirjutada. Sealt ka tema populaarsus.“