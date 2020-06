MÄLESTADES ERIK TOHVRIT | Vahur Kersna: „Kui rahvas loeb kirjanikku, on tal teda vaja. Ma suhtuks sellesse lugupidamise ja austusega.“ 

Kersna meenutab: „Peaaegu kümme aastat tagasi, aastal 2011, tegin jõulude ajal sellist saadet nagu „Tuled akendes“. Mõtlesin, keda võiks sinna esinema kutsuda. Tollal ma Erik Tohvrit ei tundnud ega teadnud, mis mees ta on. Küll aga teadsin, et tegemist on kirjanikuga, kes tolleks ajaks oli kirjutanud veerandsada romaani ja on olnud aastaid Eesti raamatukogude kõige loetum autor. Ometi ei olnud teles temaga tehtud mitte ühtegi intervjuud. See oli mõnevõrra mõistetamatu, sest kui oled aastaid raamatukogude loetuim kirjanik, siis järelikult lähed sa inimestele korda.