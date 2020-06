Inimesed MÄLESTADES ERIK TOHVRIT | Ivi Eenmaa: raamatute kirjutamine toitis teda hingeliselt Terttu Jazepov , täna, 21:55 Jaga: M

Ivi Eenmaa Foto: Martin Ahven

„Kujutan ette, et kirjutamine ise andis talle toonust. Kindlasti toitis teda hingeliselt raamatute kirjutamine ja see, et rahvas teda luges ja armastas,“ usub rahvusraamatukogu endine direktor Ivi Eenmaa, kelle sõnul oli Tohvri fenomen elulähedus.