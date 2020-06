Inimesed Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar: „Kriisis jäävad ellu need, kes suudavad kohaneda.“ Aigi Viira , täna, 06:00 Jaga: M

HAKKAMASAAJA: „Kriis ei meeldi ilmselt mitte kellelegi, aga teisalt võib see luua häid võimalusi arenguks,“ usub Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar. Foto: Aldo Luud

Ta on mustast august välja sikutanud Ugala teatri, nüüd pingutab Vanemuise teatri miinustest plusse joonistada. Ta on Kristiina Alliksaar, Vanemuise teatri juht. „Kirgas tšikk!“ ütles Vanemuise lavastaja Ain Mäeots möödunud suvel, kui Kristiinast Eesti vanima ja suurima teatri juht sai. Kaasavaraks sai naine kuuekohalise summa jagu miinust, mis tahtis tagasiteenimist, ja varaseks sünnipäevakingiks eriolukorra, mis teatri teenimisvõimalused maatasa kündis. Aga ta on kange ja suudab tänagi naeratada. Targa juhi rahulikku naeratust.