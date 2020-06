Film Vaata Will Ferrelli Eurovisioni-komöödia treilerit! Toimetas Triin Tael , täna, 14:00 Jaga: M

Will Ferrell ja Rachel McAdams kehastavad Eurovisioni-filmis ansamblit Fire Saga. Foto: RUBA/VIDA PRESS

Netflix avaldas USA staarkoomiku Will Ferrelli muusikalise komöödia "Eurovision Song Contest: The Story of Fire saga" esimese treileri. Film ise jõuab publikuni suvel.