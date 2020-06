Nõnda vormitakse prints George'ist tulevast kuningat! 

Ajalehe Express teatel on prints William ja hertsoginna Catherine George'ile tulevasest valitsejarollist rääkinud. "Aga ainult sellisel tasandil, mida laps mõista suudab. Nad ei taha talle survet avaldada."

Prints George teab, et teda ootab eriline tulevik ja temast võib kunagi kungas saada, räägibad õukonna allikad. Prints William ja ta naine on poja suunamisel abiks võtnud muinasjuturaamatuid. "Ja William on George'ile seletanud, mida tähendab olla kuningliku pere liige."