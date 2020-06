Tohoh! Mart Sanderi film lekkis illegaalselt internetti: oleks tegu viletsa filmiga, poleks keegi nii suurt tööd ette võtnud  

"Film on üleval täispikkuses. See on mingi Venemaa filmiportaal, kust võid vaadata ja ilmselt ka alla tõmmata viimaseid kassahitte, isegi neid, mida pole veel üldse kaubanduslikult avaldatud," sõnab Sander.

Plagiaat on Sanderi sõnul suurim kompliment. ”Oleks tegu viletsa filmiga, vaevalt et keegi oleks ette võtnud nii suure töö. See on ju korralikult helindatud, seal mängivad erinevad näitlejad ja on tunda ka helirežissööri kätt, kes on näitlejaid juhendanud. Suur samm edasi kunagistest ”ninahäälega Terminaatoritest”, mis VHS kujul levisid,” lisab ta.

"Meie levitaja Triin Rohusaar ütles, et ta üritab kontakteeruda ja lasta film eemaldada, aga ma ise ei usu, et selline asi õnnestub. Vahest ka mõni kiivalt varjatud Hollywoodi hitt lekib juba enne esilinastust interneti ja isegi kulukad kohtuprotsessid ei vii tulemuseni, sest mis on kasvõi korraks netis olnud, seda enam kinni ei püüa. See on juba kümnel uuel saidil levinud, alla laetud ja jagatud."