Reese Witherspoon seletab, miks ta surma ei karda 

44aastane näitlejanna on veendunud, et tänu tugevale usule on talle koht taevas kindlustatud. Reese käib kaks korda nädalas episkopaalkirikus ning on tüdrukuna kirikukooris laulnud. "Usun kõigest hingest, et on olemas kõrgem jõud - ja ma ei tea, mis see on - aga ma tõesti ei karda surma. Paljud inimesed on tundnud, et religioon rõhub neid. Aga mina mitte. Tundsin vapustavat sallivust ja seda, et igaühel on mingi anne ja et me kõik oleme Jumala lapsed ja et sinu siht siin maailmas on üles leida anded, mis Jumal sulle kinkinud on."