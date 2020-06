Põline poissmees Jared Leto kaotas südame vene päritolu modellile 

Ajakirja People allika teatel tullevad Jared ja Valery teineteist 2015. aastast saadik. "Algul paistis, et nad on vaid sõbrad. Nad kohtusid koos suurema seltskonnaga. Kahekesi nad kohtamas ei käinud."

Kuid aastate jooksul on olukord romantiliseks muutunud. "Nad on paar aastat kokku-lahku käinud, aga viimasel ajal paistavad nad rohkem koos olevat. Valery on isegi Jaredi emaga pikemalt koos olnud."