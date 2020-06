Viis aastat naisena elanud Caitlyn Jenner: „Ma ei kahetse midagi.“ 

"Kutsuge mind Caitlyniks," kuulutas Jenner toona kaanefotol. Maailmakuulus sportlane oli maast-madalast tundnud, et on vales kehas. Hingepiinu kompenseeris Bruce pöörase treenimise ja saavutustevajadusega. Olles üles kasvatanud kümme last ja kolmandast abikaasast Kris Jennerist lahku läinud, otsustas Bruce viimaks ometi oma suurima unistuse tõeks teha ja naisena elama hakata.

Caitlynina on ta kogenud tagasilööke ja kriitikat ning teinud ka ise vigu. "Aga ma ei kahetse midagi," kinnitab ta. Jenner on võtnud oma südameasjaks aidata transnoori - ta on viimased kolm aastat vaikselt õppestipendiume jaganud. "Jah, ma olen teistsugune kui teised transinimesed. Ma saan aru küll. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et kui ma hommikul üles ärkan, olen endaga rahul."