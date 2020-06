Inimesed USKUMATU LUGU: välk lennutas Sharon Stone'i köögi teise otsa! Toimetas Triin Tael , täna, 14:29 Jaga: M

Sharon Stone Foto: AP/Scanpix

Sharon Stone avaldab tänavu mälestusteraamatu "The Beauty of Living Twice" ("Kaks korda elamise ilu"), milles kirjeldab oma värvikat elukäiku. Hiljutises podcast'is paljastas näitlejanna ühe vapustava episoodi - teda tabas omaenda koduköögis välk.