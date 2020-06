Režissöör James Cameron sai oma tütre sõbranna eestkostjaks 

Kineastil ja tema naisel on kolm tütart. Üks neist sõbrunes 16aastase tüdrukuga, kes on eelmise aasta septembrist saadik Cameronide California kodus elanud, sest tema vanemad pole enam suutelised tema eest hoolisema. Cameron ja tema naine Suzy ütlesid kohtupabereis, et kõnealuse tüdruku vanemad on lahku läinud ja nüüdseks lausa kodutud. Mõlematel on tõsised terviseprobleemid. Kumbki elab eri osariigis. Püsivat elupaika, kus laps saaks turvaliselt elada, neil polevat.