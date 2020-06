Rahvusraamatukogu endine direktor Ivi Eenmaa ütleb, et Erik Tohvri raamatuid loeti väga palju. „Kujutan ette, et kirjutamine ise andis talle toonust. Kindlasti toitis teda hingeliselt raamatute kirjutamine ja see, et rahvas teda luges ja armastas.“