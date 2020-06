Prints Harry ja Meghan rääkisid Megxitist juba enne pulmi 

"Megxiti seemned külvati juba enne, kui Harry ja Meghan pulmi pidasid," kinnitab The Suni insaider. "Harry oli tegelikult juba väga pikka aega õnnetu olnud."

Sussexi hertsogipaar elab praegu Los Angeleses näitleja ja lavastaja Tyler Perry 18 miljoni dollarilises häärberis. Prints on rääkinud, et otsus kuningakojast lahkuda ei tulnud kergelt, kuid tema jaoks on kõige tähtsam kaitsta oma poega Archiet (1).