Chrissy Teigen lasi oma kunstrinnad eemaldada 

Muusik John Legendiga abielus olev Chrissy kinnitab, et lõikus õnnestus, kuid tal on väga-väga valus. Õnneks on Teigeni piinu leevendanud tema tütre Luna kirjutatud sõnum. "Lõbusat tisside väljakiskumist," kirjutas kuulsa paari esmasündinu. Paberi tagaküljele oli Luna kirjutanud: "Head aega, tissid."