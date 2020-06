Eksabikaasa tunnistab J. K. Rowlingu löömist, kuid ei kahetse midagi 

Rowling oli 1990. aastatel lühidalt abielus portugali ajakirjaniku Jorge Arantesega, kes tema väitel oli narkomaan ja vägivallatseja. "On tõsi, et ma andsin talle kõrvakiilu. Aga ma ei vägivallatsenud tema kallal," ütles 52aastane Arantes Briti kõmulehele The Sun. "Ma ei kahetse, et talle kõrvakiilu andsin," lisas Rowlingu täiskasvanud tütre Jessica isa.

Nüüdsel ajal koos šoti arsti Neil Murrayga kaht ühist last kasvatav Rowling paljastas koduvägivalla, aga ka 20. aastates üle elatud vägistamise kolmapäevases pikas essees, kus ta kaitses oma hoiakuid transsooliste suhtes. Kirjanik on vastu Šoti valitsuse plaanile (mis on pandeemia tõttu seisma jäänud) loobuda sootunnistuste väljaandmisel nõudest, et avalduse esitaja peab oma soodüsfooriat kinnitama ametliku arstliku diagnoosiga. Rowlingu sõnul kaob nõnda turvalisus naiste WC-dest ja riietusruumidest, mis on seni olnud naiste jaoks vähesed tõeliselt turvalised paigad. Kui valitsus seaduseelnõu kinnitab, võivad naiste WC-desse põhimõtteliselt kõik mehed sisse astuda, seletab Rowling. See aga loob võimalused seksuaalvägivallaks. Ise vägistamise üle elanuna on kirjanik selliste probleemide suhtes ülitundlik.

"Kui lüüa WC-de ja riietusruumide uksed valla iga mehe jaoks, kes usub, et ta on naine, või tunneb end naisena ... siis avad uksed absoluutselt kõigile meestele, kes soovivad sisse tulla."

Veel on Rowling manitsenud, et noored ei tohiks soo korrigeerimist hormoonide ja/või lõikusega uisapäisa ette võtta, sest mitmed transsoolised on seda sammu hiljem kahetsenud.