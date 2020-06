Jaan Kaplinski raskest haigusest: saan talvel 80aastaseks, nii et põdemiseks eriti palju aega ilmselt enam ei jää 

"Mul on diagnoositud ALS, seesama tõbi, mida põdes Stephen Hawking. Mul on aga vedanud: talvel saan 80aastaseks, nii et põdemiseks eriti palju aega ilmselt enam ei jää," räägib ta Eesti Päevalehes.

"Omamoodi on see haigus ka huvitav, võib jälgida tema progressi (kah üks progress!), lugeda tema põhjuste ja kulgemise kohta. Selle küllalt haruldase haiguse põhjused on seni teadmata, aga julgen mõnede uute avastuste ja oma loogika põhjal oletada, et oma roll võib siin olla meie kehas, ennekõike soolestikus, elavatel bakteritel, meie sisemisel ökosüsteemil, mis meid juhib palju rohkem, kui tahaksime uskuda," selgitab ta.