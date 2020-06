USA menubänd muutis orjandusega seostuvat nime 

2009. aasta hitiga "Need You Now" aasta plaadi ja laulu Grammy võitnud Charles Kelley, Dave Haywood and Hillary Scott kinnitavad Twitteris, et on alati soovinud, et nende muusika pakuks kõigile pelgupaika. "Oleme viimastel nädalatel jälginud ja kuulanud rohkem kui eales ning meie südamed on veendumusest liigahtanud, silmad on avanenud, nägemaks, millise ebaõigluse, ebavõrdsuse ja eelarvamustega on mustad mehed-naised alati silmitsi seisnud ja seisavad jätkuvalt."