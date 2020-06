Meghani südamesõbranna ähvardas mustanahalist blogijat ja jäi telesarjast ilma 

Kanada elustiiliblogija, endine sportlane Sasha Exeter paljastas Instagramis avaldatud 12 minuti pikkuses videos, et tema ja Mulroney on kulisside taga vägikaigast vedanud. Exeter tituleeris juhtunu "Amy Cooperi kogemuseks" - valgenahalise naise järgi, kes kutsus mustanahalisele linnuvaatlejale New Yorgi pargis politsei, kuna too oli palunud tal oma koer rihma otsa panna.