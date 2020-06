FÄNNID JAHMUNUD: Kelly Clarkson lahutab abielu 

Ajakirja People teatel nimetas 38aastane Kelly abielu purunemise põhjuseks ületamatuid erimeelsusi. 2013. aasta oktoobris abiellunud paari tütar River Rose saab täna kuueseks, poeg Remington Alexander on neljane. Muusikamänedžer Blackstockil on esimesest abielust kaks teismelist last.

Lauljanna ja tema mees veetsid koroonakarantiini koos lastega oma Montana rantšos, kus Kelly isegi oma jutusaate "The Kelly Clarkson Show" osi lindistas. "See on meie perele kena pelgupaik," on Clarkson öelnud. "Oleme Brandoniga sellisest rantšost lapsest peale unistanud. See on tõeline kodu."