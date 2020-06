GALERII | Erkki Sarapuu hulpis üle kuue tunni Punases meres: jõudsin väga palju elu üle järele mõelda 

Sarapuu räägib, et tema suvi tuleb töine. „Seoses suvise „Duubliga“ rändame mööda Eestit ringi ja üritame olla kohal seal, kus elu on põnev ning midagi toimub. Sinna vahele üritaks ikkagi ka niisama puhata, kuigi suur rannaskäija ma ei ole. Mina päevitan kabrioletiga sõites, golfi mängides, kalal käies või koduaias askeldades. Selle ajaga, mis rannas lesimisele kulub, jõuab juba palju kasulikku ära teha.“

Suveperioodil Sarapuul teleri vaatamiseks palju aega ei jää, nii et „Rannavalvet“, mis TV6-s jooksma hakkab, ta vaadata ei jõua. „Kui see kunagi telekas oli, üritasin seda ikka jälgida, aga nüüd tundub see veel autentsem ja originaalsem kui omal ajal, seda enam, et see on nüüd HD-s. Kindlasti on olemas inimesi, kes tahavad ülimaid detaile näha ja usun, et tänu sellele, et TV6-s on sari HD formaadis, on võimalik igal huvilisel kõik karvad Mitchi (David Hasselhofi mängitud tegelaskuju – T.J.) rinnal üle lugeda,“ muheleb ta.

Merylin Nau: keegi ei too pakkumisi kandikul ukse taha

„Rannamajast“ tuntud Merylin Nau ütleb, et kuigi ta vaatas väiksena veidi „Rannavalvet“, ei mäleta ta sisust midagi. Siiski on tal meeles kaks tegelast. „Pamela Anderson oli väga ilus ja seksikas, samuti ka Carmen Electra – nad olid mu lemmikud. Mulle on alati ilusaid naised ja üleüldse ilusad inimesed meeldinud, sest silm puhkab.“

Merylin ise on ujumas käies suhteliselt hoolas. „Olen väiksest saati vett natukene kartnud ja ma ei lähe väga sügavale. Mulle meenub, kui käisime kord veekogus, kus olid väga suured lained. Olime kaldast umbes 50 meetrit eemal ja tundsin, et lainetus viib mind rohkem mere kui kalda poole. Õnneks mu sõbranna, kes on ülihea ujuja, tuli ja tõmbas mind tagasi. Mul vedas, et ta kaasas oli,“ meenutab ta.