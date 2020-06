Erkki Sarapuu hulpis üle kuue tunni Punases meres: jõudsin väga palju elu üle järele mõelda 

Üks Erkki rannaskäik oleks võinud aga eriti õnnetult lõppeda. „Käisime 2008. aastal Eesti surfaritega Egiptuses Dahabis treeninglaagris. Ühtlasi peeti seal ka Eesti meistrivõistlusi freestyle’is. Trennid toimusid ühes laguunis ja võistlused teisel pool neeme. Mina olin suhteliselt algaja ja mingil hetkel otsustasin, et surfan teisele poole ja lähen vaatan võistlusi, aga nii, kui avamerele jõudsin, oli kutu. Sain kaldale alles õhtul pimedas, kui mulle kaatriga järele tuldi. Mind päästis tõenäoliselt see, et mul oli rendivarustus ja vaadati, et seda pole tagasi toodud. Hulpisin kuus ja pool tundi kalipsos Punases meres – ütleme nii, et jõudsin väga palju elu üle järele mõelda. Sealt õppisingi, et inimene pole loodusest üle ja selliseid asju võiks teha kellegagi koos, et oleks järelevalve olemas,“ räägib ta.

Suveperioodil Sarapuul teleri vaatamiseks palju aega ei jää, nii et „Rannavalvet“, mis TV6-s jooksma hakkab, ta vaadata ei jõua. „Kui see kunagi telekas oli, üritasin seda ikka jälgida, aga nüüd tundub see veel autentsem ja originaalsem kui omal ajal, seda enam, et see on nüüd HD-s. Kindlasti on olemas inimesi, kes tahavad ülimaid detaile näha ja usun, et tänu sellele, et TV6-s on sari HD formaadis, on võimalik igal huvilisel kõik karvad Mitchi (David Hasselhofi mängitud tegelaskuju – T.J.) rinnal üle lugeda,“ muheleb ta.