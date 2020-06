Koosseisu uus singel tuli välja maailmakuulsa plaadifirma Universal Musicu alt ja see on duo esimene kord koostööd teha just selle plaadifirmaga. Varasemalt on Kisma koostööd teinud hinnatud elektroonilise muusika plaadifirmadega NCS ja Spinnin' Records.

Kisma on kahest produtsendist koosnev elektroonilist tantsumuusikat viljelev duo, mille koosseisu kuuluvad muusikud Stig Rästa ja Vallo Kikas. Kooseisu edukaimaks singliks on siiani olnud "Fingertips", millel on Spotify platvormil juba üle kümne miljoni kuulamise. Duo loodab, et ka uut singlit saadab sarnane edu ning kindlasti plaanitakse ka edaspidi teha koostööd mitmete erinevate lauljate ja laulukirjutajatega nii Eestist kui ka välismaalt.