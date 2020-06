Reno Hekkonens: kui kõik piletid tagasi müüme, ei toimu Eestis suurt meelelahutust enam mitu aastat 

Hekkonens ütleb, et kõige mustem stsenaarium ongi pankrot. "Kõik, kes ostsid piletid suurtele üritustele, jäävad ilma nii piletitest, rahast kui ka üritusest. Korraldajad on raha raisanud, artistidele on vajalikud ettemaksud tehtud, et nad üldse esineksid ja neid ei saa ju tagasi küsida, kulutused on tehtud, käibemaksud on makstud. Seda raha lihtsalt ei ole hetkel olemas, mille eest pileteid tagasi müüa, isegi, kui sooviks seda teha," selgitab Hekkonens Raadio 2 saates "Hommik!".

Vihaseid kirju, kus inimesed piletite tagasimüümise soovist teada annavad, on Hekkonensi sõnul tulnud mitmeid. "Inimesed on vihased, nad tahavad oma raha tagasi, sest seadus näeb nii ette ja tarbijakaitse on tarbija poolel," tõdeb mees ja lisab, et mõistab, miks inimesed pileteid tagasi müüa soovivad, kuid kontserdikorraldajate raske olukorra tõttu on sellele soovile keeruline vastu tulla. "Kui me need tagasi müüme, ei toimu Eestis suurt meelelahutust enam mitu aastat."