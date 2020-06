Roald Johannson meenutab puhkust sõpradega: hästi alanud matkast kujunes kuuetunnine ellujäämisretk 

"Ülikooliajast, kui koos õigust õppisime, on meie punt tihedalt suhtlema jäänud ja tolgi korral, keset ilusat suve otsustasime ühe sõbra suvilast minna teise sõbra suvilasse mitte auto, vaid kummipaadiga – mõlema sõbra suvekodud on Kasari jõe ääres, vahemaa on mitmeid kilomeetreid," räägib ta Kroonikas.