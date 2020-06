Inimesed Kerttu Rakke USA protestidest: pealesurutud tegevusetuse ajal hakkasid paljudel rusikad sügelema ja nüüd otsitakse, kellele pasunasse panna Kroonika , täna, 07:33 Jaga: M

Kerttu Rakke Foto: Tiina Kõrtsini

Kirjanik Kerttu Rakke usub, et rassismivastasest protestist lõhkumiseks ja laamendamiseks üle kasvanud rahutuste põhjuseks Ameerikas on suuresti see, et inimestel tuli istuda kaks kuud kodus.