FOTO | Jaak Madison jagab armsat pilti koos pisipojaga 

"Naerupall rõkkab," kirjutab ta foto juures.

Merit ütles jaanuaris Õhtulehele, et kuigi nad polnud lapsesaamist planeerinud, oli Jakobil järelikult aeg tulla. "Iga laps sünnib siia ilma siis, kui on õige aeg," lausub ta ja lisab, et soovivad Jaaguga kindlasti veel lapsi saada.

"Naudime ema-isa rolli täiel rinnal! Öötunde on küll pisut vähem kui varem, aga ōnneks on ta väga hea laps," räägib näitlejanna, et pisikesega läheb väga kenasti.