IN MEMORIAM | „Ain Kaalep oli suur rahvuslane ja suur maailmakodanik ühteaegu." Katrin Helend-Aaviku , täna, 19:52

TÄITIS OMA KOHUST: „Inimese elu eesmärk, julgen ma öelda, on täita oma kohust. Inimese kohus on midagi sellist, mida ei ole võimeline tegema näiteks koer või elevant või kaheksajalg või sisalik või puravik. Ühesõnaga teha midagi sellist, mida ainult inimene suudab teha. Ja teha seda võimalikult hästi,“ on öelnud manalateele lahkunud luuletaja, näitekirjanik, kriitik ja tõlkija Ain Kaalep. Foto: Aavo Juus / Õhtulehe arhiiv

„Kahtlemata on lahkunud ääretult suur vaimuinimene,“ meenutab Rein Veidemann 94aastaselt maise teekonna lõpetanud Ain Kaalepit. „Jaan Kross, tema saatusekaaslane ja kaasteeline, on nimetanud teda Eesti õpetajaks. Õigusega. Tõepoolest, ta on nii otseselt, vahetult kui ka kaudselt õpetanud oma mitmesuguste tegemistega. Surnud on minu ja meie ühine almus pater ehk toitja isa.“