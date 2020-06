Olev Remsu: Ain Kaalep oli oma olemuselt appitõttaja 

Remsu on õnnelik, et Kaalep nõukogude ajal vaatamata keeludele lõpuks kirjanikuks sai. "Jumal tänatud, mõnikord on õiglus majas," ütleb ta.

Olev Remsu meenutab Ain Kaalepit kui appitõttajat. "Kokkuvõttes nende aastakümnete jooksul, mil ma temaga suhtlesin, jäi mul tast üks mulje. Üks otsus, milles ma olen 100% kindel. Tema oli oma olemuselt appitõttaja." Abivalmis, abistaja ja tahe aidata – just selliste sõnadega kirjeldab Olev lahkunud kirjanikku.