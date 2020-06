Oasise täht Liam Gallagher lükkas pulmad edasi 

47aastane Gallagher rääkis BBC intervjuus, et pulmad lükkuvad järgmisse aastasse. "Pidime kandma maske ja värki, aga mina keeldun abiellumast, mask ees."

Alles märtsis, kui koroonapandeemia oli hoo sisse saanud, kinnitas Gallagher Twitteris, et suvised pulmad toimuvad. "Nii kergelt ta ei pääse, hahaa," kirjutas Gallagher Debbiele viidates.

Kaks aastat tagasi avaldas Briti kõmuleht The Sun video, kus Liam oma pruudile ööklubi koridoris kõri kallale kargas.

Liamil on seljataga kaks abielu: laulja ja näitleja Patsy Kensiti ning ansambli All Saints tähe Nicole Appletoniga. Kummagi naisega on Gallagheril poeg, lisaks tütar põgusast armusuhtest Lisa Moorishi nimelise lauljannaga, kellega ta oli Kensitit petnud.