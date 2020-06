Renee Meriste USA rahutustest: tasub vanemaid inimesi kuulata 

Teatavasti toimuvad USAs seoses George Floydi surmaga massirahutused. Renee Meriste sõnul tuleb kuulata vanemaid põlvkondi. "Märatsemisega on nii, et ma arvan, et tuleb ajaloost õppida," ütleb Meriste. Nimelt on tema sõnul igal põlvkonnal arvamus, et just neil on kõige raskem. Vanemate inimestega suheldes aga saab õppida teiste kogemustest ning mõista, et pole midagi hullu.

Pühapäeval avaldas Hollywoodis mustanahaliste elude toetuseks meelt 50 000 inimest. Meriste ütleb, et eestlastel on olemas hea võrdlusmoment - 1990. aasta Toompea ründamine, mis kiirendas Eesti vabanemist, võ 2007. aasta rahutused, mille järel Eestist sai tugevam digiriik.

"Tegelikult need hetked liidavad ja toovad esile ühiskonna nõrgad küljed, mis pärast seda hakkavad vaikselt lahenema. Nad ei lahene üleöö, sest seaduseid ei tehta üleöö ümber, aga põhimõtteliselt nad hakkavad lahendama ja ühendama," räägib Meriste. "Ja ma arvan, et vanemaid inimesi tasub kuulata, neil on alati õigus olnud."

Meriste ütleb ka, et esimesed märatsejad on vargad, kes sõidavad ilusate autodega kallisse linnaossa. Need pole aga demonstrandid.