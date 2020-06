NUKU teater kannab uuest hooajast Eesti Noorsooteatri nime 

Vajadus nimemuutuse järele on NUKU teatris aastaid arutelu all olnud, kuna praegune, vaid ühele lavastusliigile viitav nimi ei anna selgust teatri kogu tegevusest. „Läbi meie teatri ajaloo on püsinud muutumatuna keskendumine noorele vaatajale,” selgitas Mirko Rajas. „Aastakümnete arengus on teater jõudnud laiemalt visuaalteatri juurde, mille alla kuuluvad lisaks nukuteatrile ka objekti-, materjali-, digitaal-, multimeedia- ja füüsiline teater. Rääkida üksnes nukulavastustest on eksitav.”

Noorus ja arenguhimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning võib iseloomustada nii last, noorukit kui ka täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak äratada ja oma vaatajaga selle kaudu suhelda.

„Nukulavastused Eesti Noorsooteatri repertuaarist ei kao. Austame kõigi enne meid siin teatrit teinud inimeste tööd ja mälestust kõige paremini sellega, et arendame teatrit edasi,” ütles teatrijuht Joonas Tartu.

Noorsooteatri nime all on Eestis varemgi tegutsenud mitu teatrit. 1930. aastate esimesel poolel Draamastuudio teatris lavastatud algupärased lastenäidendid panid aluse spetsiaalsele alajaotusele, mis tekkis teatri juurde 1935. aastal – Draamastuudio Noorsooteatrile, kus hakati katsetama ka nukulavastustega. Eesti kutseline nukuteater saigi alguse Draamateatri lastelavastustest. 1940. aastal ühendati Draamateater Töölisteatriga, kuid mõlemal teatril säilis omaette trupp ja juhtkond. 1944. aastal moodustati varasema Töölisteatri alusel Eesti NSV Riiklik Noorsooteater, mille koosseisu läks ka Draamateatri noorsoo- ja nukulavastuste trupp. 1948. aastal lõpetati Noorsooteatri tegevus ning trupp liideti taas Draamateatriga. 1952. aastal loodi Eesti Vabariiklik Nukuteater.

Tallinna Linnateater, mis asutati 1965. aastal Noorsooteatrina ja kandis seda nime 1994. aastani, andis 2006. aastal selle nime üle toonasele Eesti Riiklikule Nukuteatrile, mis tegutses järgnevad viis aastat Eesti Nuku- ja Noorsooteatrina. Nüüd pöördutakse Noorsooteatri nime juurde tagasi, kuna see iseloomustab täpsemini teatri hetkeseisu ja tulevikuplaane. Eesti Noorsooteatri nime kannab teater alates 69. hooaja algusest 31. juulil 2020.

Ühtlasi tutvustasid Rajas ja Tartu tulevase hooaja plaane. Septembris esietenduvad kaks visuaalteatrilavastust: Priit Pärna koomiksiraamatul põhinev „Tagurpidi”, lavastajaks Leino Rei, ning Toon Tellegeni juttude põhjal valmiv „IRIKKIRI”, lavastajad Christin Taul ja Tiina Mölder. Lavastust „Tagurpidi” on oodatud vaatama kõik teatrisõbrad alates seitsmendast ning lavastust „IRIKKIRI” alates viiendast eluaastast. Alates kolmandast eluaastast sobib aga oktoobris esietenduv Karl Sakritsa lavastus „Tulipunane vihmavari” – sõnadeta lavalugu Betti Alveri samanimelise luuletuse põhjal. Detsembris jõuab publiku ette perelavastus „Jääpüük”, mille autor ja lavastaja on Ott Aardam.