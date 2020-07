Rõõmusõnum! Triin Tuula on taas lapseootel: ma ei olnud valmis, et seekord on kohe kõht ees

Triinu sõnul on teise lapse ootus esimesest väga erinev. "Olin küll teadlik, et teise lapsega hakkab kõht varem välja paistma, aga ma tõesti ei olnud valmis, et seekord on kohe kõht ees. Seega lapse sünnini on veel omajagu aega," ütleb ta.

Ka lapse nimi uuele ilmakodanikule on juba olemas. "Laste nimed on mul olnud olemas juba üle 20 aasta. Jään kindlaks valikule, mille tegin 15aastaselt," muigab Triin.

"Kõigel siin elus on oma algus ja lõpp ja minu aeg ETV-s on peagi lõppemas, nii et sügisest mind enam ekraanil ei näe. Üks etapp elust saab läbi ja eks siis paistab kuidas edasi," vastab naine küsimusele, kui kaua teda veel ekraanil näeb.

Õhtuleht võttis Triinuga juba juuni keskel ühendust ja uuris, kas võib teise lapseootuse puhul õnnitleda, sest tervad silmad nägid, et naise kõht on nähtavalt paisunud. Juba siis kinnitas Tuula, et õnnitlemiseks on tõepoolest põhjust.