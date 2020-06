Otsa kooli õpilasi hakkavad juhendama Ewert Sundja ja Karl Sirelpuu 

Sirelpuu on pikalt manageerinud rokkbändi Elephants From Neptune, töötanud promootorina Live Nationis ning olnud ansambli Ewert and The Two Dragons tuurimaänedžer. Produktsioonijuhina on ta töötanud mitmete Eesti tippartistidega nagu NOËP, Trad.Attack!, Kerli jpt. Hetkel esindab Karl agendina ansambleid Ewert and The Two Dragons, Miljardid, Gram-Of-Fun, Rasmus Rändvee, Iiris ja Ariadne.