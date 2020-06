J. K. Rowling on koduvägivalla ja vägistamise ohver 

Rowling on saanud sotsiaalmeedias ohtralt sarjata selle eest, et ta kritiseeris artiklit, kus sõna "naised" asemet kasutati väljendit "menstrueerivad inimesed". 54aastast menukirjanikku süüdistati transfoobias ning tema vastu pöördusid isegi tema filmide tähed Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Eddie Redmayne.

Nüüd on Rowling avaldanud oma veebiküljel pika kirjutise "J. K. Rowling kirjutab, miks ta bioloogilise ja sotsiaalse soo teemadel sõna võttis". Kirjanik tunnistas, et transaktivistide "lakkamatud rünnakud sotsiaalmeedias" on teda rusunud. "Minu peas hakkasid keerlema mälestused tõsisest seksuaalründest, mis ma 20. eluaastates üle elasin." Valusate mälestuste tõttu on ta alati transinimestele kaasa tundnud, sest needki langevad tihti meeste vägivalla ohvriks.

Rowling ei täpsustas, kes vägistaja oli. "See rünnak juhtus ajal ja ruumis, mil olin haavatav, ja üks mees kasutas seda võimalust ära." Menuautor ütles, et need mälestused süvendasid tema viha ja pettumust Briti valitsuse suhtumises naiste ja tüdrukuse ohutusse. Lisaks paljastas Rowling, et kannatas esimeses abielus koduvägivalla all.