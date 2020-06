TV3 VIDEO | Robert Linna viskas lapsepõlves Harry Kõrvitsale vembu: arvan, et ta ei ole mulle seda siiani andestanud 

"Meil oli allkorrusel kaminaruum, kus tihti proovid käisid. Need olid ägedad ajad, Eesti oli just vabaks saamas ja meil käisid kõvad jam`id," meenutab Robert.

Lisaks tuleb mehele meelde, et bändiruumis olid pillid püsti ja neid sai salaja näppimas käidud. "Ükskord tegin saatusliku vea, mida arvan, et Harry Kõrvits pole siiani andestanud. Meil oli all noolemäng, võtsin noole ja mõtlesin, et huvitav, mis saab, kui torkan selle läbi soolotrummi naha," muigab Robert. "Tegin sinna väikse augu sisse ja loomulikult, kui oled trummi sisse juba augu teinud, läheb see järgmise löögiga lihtsalt katki. Õnneks ei ole Harry mulle selle eest veel arvet esitanud," naerab mees.