Avicii ema: „Tim elab endiselt mu sees, kurbust ja tema äraolekut on raske taluda.“ 

28aastane Avicii suri 2018. aastal aprillis, olles aastaid võidelnud vaimse tervise probleemide ja alkoholismiga. Esmalt suhtlesid tema vanemad meediaga vaid sõnumite teel. Anki ütleb nüüdses Aftonbladeti intervjuus, et polnud intervjuudeks suuteline. Šokk oli ta tummaks löönud. Näitlejanna on siiani leinast haaratud ega suuda vahel uskuda, et tema kallist last ei ole enam. „Tim elab endiselt mu sees. Kurbust ja tema äraolekut on raske taluda,“ vahendab Iltalehti. „Elu jaguneb eluks enne Timi ja eluks pärast Timi.“

Anki meenutab poja kaunist naeratust, tema elutarka ja teravmeelset pilku ning tõdeb, et igatsus on mõnikord väljakannatamatu. Ainus, mis aitavat rasketel hetkedel mõtteid kõrvale juhtida, on televisioon. „Mul on Netflix, C More, HBO ja Viaplay. Mul on kõik saadaolevad voogedastusteenused, mida olen kasutanud Timi lahkumisest saadik. See on ainus moodus lahti lasta – vaadata seriaale ja pageda hetkeks tegelikkusest.“

EMA JA POEG: Rootsi näitlejanna Anki Lidén 1997. aastal koos oma poja Tim Berglingiga, kellest sai maailmakuulus DJ Avicii. Foto: Vida Press