Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Narva esimene naistaksojuht kohut käis 

Kaitsja väitis, et kokkupõrkes oli süüdi Potivar ise, kes oli täie hooga mäest alla sõitnud ja järsult ümber nurga auto ette keeranud. „Rosalie Erapart, olgugi et ta on naine, aga ei kaotanud külma verd ja suutis raskema õnnetuse ära hoida, keerates auto järsult jõe poole. Ka tunnistajate ütlustest selgus, et just Potivari ettevaatamatu sõit oli õnnetuse põhjuseks.